Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет в пятницу
Милли Меджлис
- 23 декабря, 2025
- 13:10
Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 26 декабря.
Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего пленарного заседания парламента.
Она отметила, что дополнительная информация о повестке будет предоставлена позже.
