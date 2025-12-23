Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет в пятницу

Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 26 декабря.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Она отметила, что дополнительная информация о повестке будет предоставлена позже.