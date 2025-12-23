Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет в пятницу

    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 13:10
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет в пятницу

    Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 26 декабря.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего пленарного заседания парламента.

    Она отметила, что дополнительная информация о повестке будет предоставлена позже.

    Милли Меджлис пленарное заседание Сахиба Гафарова
    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 26-da keçiriləcək

    Последние новости

    13:48

    Жертвы мин смогут получать бесплатную психологическую помощь

    Милли Меджлис
    13:42

    Макрон заявил о поддержке суверенитета Дании в вопросе Гренландии

    Другие страны
    13:41

    В Азербайджане меняются правила проведения работ по разминированию в Шуше

    Милли Меджлис
    13:40

    Азербайджан и Турция внедрят систему e-Permit для международных грузоперевозок

    Инфраструктура
    13:20

    Премьер Австралии пригласил президента Израиля с официальным визитом

    Другие страны
    13:18

    Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

    Экология
    13:15
    Фото

    Джевдет Йылмаз и Сахиба Гафарова обсудили межпарламентское сотрудничество

    Внешняя политика
    13:10

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет в пятницу

    Милли Меджлис
    13:09

    Кристина Куинн завершит миссию в Армении в январе

    В регионе
    Лента новостей