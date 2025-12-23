İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Fransa klubu "Barselona"nın futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzatmaqda maraqlı deyil

    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:04
    Fransa klubu Barselonanın futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzatmaqda maraqlı deyil

    Fransanın "Monako" klubu "Barselona"dan icarəyə götürdüyü Ansu Fati ilə müqavilə müddətini uzatmaqda maraqlı deyil.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı ispaniyalı vinger hazırda zədəsini sağaltmaqla məşğuldur.

    Futbolçunun yayda "Barselona"ya qayıdacağı bildirilir. Onun icarə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.

    Qeyd edək ki, A.Fati cari mövsüm "Monako"nun heyətində meydana çıxdığı 14 matçda 6 qol vurub.

    Futbol "Barselona" "Monako" Ansu Fati müqavilə müddəti icarə

    Son xəbərlər

    17:26

    Rövşən Nəcəf: "Türkiyədəki investisiya qərarlarımız uzunmüddətli dayanıqlı dəyər yaratma prinsipi əsasında formalaşdırılır"

    Energetika
    17:25

    Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcək

    Milli Məclis
    17:22

    Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsinin alınması üçün son müddət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    17:20

    İnsanın klonlaşdırılması üsulları patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək

    Milli Məclis
    17:20

    Azərbaycanda patent alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdiriləcək

    Elm və təhsil
    17:19
    Foto

    MEDİA könüllüləri "AnewZ" beynəlxalq televiziya kanalı ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    17:18

    Elmar Baxşıyev "Araz-Naxçıvan"dan ayrıldığını təsdiqləyib

    Futbol
    17:06

    Milli Məclisin dekabrın 26-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    17:05

    Azərbaycan energetika sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti