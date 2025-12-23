Fransa klubu "Barselona"nın futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzatmaqda maraqlı deyil
Futbol
- 23 dekabr, 2025
- 17:04
Fransanın "Monako" klubu "Barselona"dan icarəyə götürdüyü Ansu Fati ilə müqavilə müddətini uzatmaqda maraqlı deyil.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı ispaniyalı vinger hazırda zədəsini sağaltmaqla məşğuldur.
Futbolçunun yayda "Barselona"ya qayıdacağı bildirilir. Onun icarə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.
Qeyd edək ki, A.Fati cari mövsüm "Monako"nun heyətində meydana çıxdığı 14 matçda 6 qol vurub.
