Гумметов: Основные транспортные артерии Зангезурского коридора запустят в 2026 году

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора, выполнено на 69%.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

По его словам, строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд завершено на 95%.

Замминистра отметил, что полное введение в эксплуатацию обеих транспортных артерий планируется до конца следующего года.

Гумметов подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора имеет решающее стратегическое значение и внесет важный вклад в увеличение торговых и транзитных потоков между Азербайджаном и Турцией.

Он добавил, что уже начаты работы по модернизации транспортной инфраструктуры в Нахчыване: "Реализация строительных работ на железной дороге Карс-Нахчыван в Турции позволит в полной мере использовать потенциал Зангезурского коридора".

Гумметов отметил, что в рамках этих проектов предусматривается формирование интегрированной кольцевой железнодорожной системы, охватывающей регион. По словам замминистра, этот маршрут позволит перевозить до 15 млн тонн грузов в год.