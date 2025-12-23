Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Гумметов: Основные транспортные артерии Зангезурского коридора запустят в 2026 году

    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 14:01
    Гумметов: Основные транспортные артерии Зангезурского коридора запустят в 2026 году

    Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора, выполнено на 69%.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

    По его словам, строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд завершено на 95%.

    Замминистра отметил, что полное введение в эксплуатацию обеих транспортных артерий планируется до конца следующего года.

    Гумметов подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора имеет решающее стратегическое значение и внесет важный вклад в увеличение торговых и транзитных потоков между Азербайджаном и Турцией.

    Он добавил, что уже начаты работы по модернизации транспортной инфраструктуры в Нахчыване: "Реализация строительных работ на железной дороге Карс-Нахчыван в Турции позволит в полной мере использовать потенциал Зангезурского коридора".

    Гумметов отметил, что в рамках этих проектов предусматривается формирование интегрированной кольцевой железнодорожной системы, охватывающей регион. По словам замминистра, этот маршрут позволит перевозить до 15 млн тонн грузов в год.

