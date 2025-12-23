İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Rəhman Hümmətov: "Zəngəzur dəhlizi üzrə əsas yollar gələn il istifadəyə veriləcək"

    İnfrastruktur
    • 23 dekabr, 2025
    • 13:16
    Rəhman Hümmətov: Zəngəzur dəhlizi üzrə əsas yollar gələn il istifadəyə veriləcək

    Azərbaycan ərazisində Zəngəzur dəhlizinin əsas hissələrindən biri olan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti üzrə işlər 69 % icra edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov II Azərbaycan-Türkiyə investisiya forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Horadiz-Ağbənd avtomobil yolunun tikintisi isə 95 % tamamlanıb. Nazir müavini qeyd edib ki, hər iki nəqliyyat arteriyasının növbəti ilin sonunadək tam istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

    R.Hümmətov vurğulayıb ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması strateji baxımdan həlledici əhəmiyyət daşıyır və Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət və tranzit axınlarının artımına mühüm töhfə verəcək.

    Nazir müavini əlavə edib ki, Naxçıvanda nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi istiqamətində işlərə artıq başlanılıb. Onun sözlərinə görə, Türkiyə ərazisində Qars-Naxçıvan dəmir yolu üzrə tikinti işlərinin icrası Zəngəzur dəhlizinin imkanlarının tam gücü ilə reallaşdırılmasına şərait yaradacaq.

    R.Hümmətov bildirib ki, bu layihələr çərçivəsində regionu əhatə edən inteqrasiya olunmuş dairəvi dəmir yolu sisteminin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Qeyd edilib ki, bu marşrut ildə 15 milyon tonadək yük daşınmasına imkan verəcək.

