"Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək
Region
- 23 dekabr, 2025
- 14:55
Macarıstanın "Wizz Air" şirkəti 2026-cı il iyunun 12-dən etibarən İrəvan-London-İrəvan marşrutu üzrə uçuşlara başlayacaq.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, İrəvanın "Zvartnots" beynəlxalq hava limanından Londonun Luton hava limanına uçuşlar həftədə iki dəfə - bazar ertəsi və cümə günləri həyata keçiriləcək.
