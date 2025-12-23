İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    "Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək

    Region
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:55
    Wizz Air İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək

    Macarıstanın "Wizz Air" şirkəti 2026-cı il iyunun 12-dən etibarən İrəvan-London-İrəvan marşrutu üzrə uçuşlara başlayacaq.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İrəvanın "Zvartnots" beynəlxalq hava limanından Londonun Luton hava limanına uçuşlar həftədə iki dəfə - bazar ertəsi və cümə günləri həyata keçiriləcək.

    Wizz Air İrəvan London
    Wizz Air запускает прямые рейсы Ереван-Лондон

    Son xəbərlər

    15:18

    Levon Mnatsakanyan son söz çıxışını davam etdirib

    Digər
    15:12

    Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    15:12
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olub

    Din
    15:06

    Mikayıl Cabbarov: "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir"

    Biznes
    15:02

    Naxçıvanda 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcək

    Sosial müdafiə
    15:00

    Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    14:56

    Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıb

    Xarici siyasət
    14:55

    "Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək

    Region
    14:54

    İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti