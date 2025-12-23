Wizz Air запускает прямые рейсы Ереван-Лондон

Авиакомпания Wizz Air начнет полеты по маршруту Ереван-Лондон-Ереван с 12 июня 2026 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, рейсы из международного аэропорта Еревана "Звартноц" в лондонский аэропорт Лутон будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.