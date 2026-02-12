Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 17:21
    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Посол Азербайджана в Казахстане Агалаp Атамогланов в ходе встречи с советником президента Казахстана по международным вопросам Ернаром Лазаром обсудил перспективы развития двусторонних отношений.

    Как передает казахстанское бюро Report, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

    В ходе переговоров было отмечено устойчивое развитие азербайджано-казахстанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

    Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной повестки и подчеркнули важность координации подходов на международных площадках.

    Отдельное внимание было уделено расширению контактов между профильными ведомствами и экспертными сообществами двух стран.

    Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Казахстаном.

    Казахстан Азербайджан Агалар Атамогланов Ернар Лазар двусторонние отношения стратегическое партнерство
    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Kazakhstan discuss prospects for bilateral cooperation
    Ты - Король

    Последние новости

    17:56

    Движение автомобилей на улице Лейлы Мамедбековой в Баку будет полностью ограничено

    Инфраструктура
    17:55

    Цены на какао-бобы упали ниже $3 700 за тонну впервые с 2023 года

    Финансы
    17:49

    Бельгийская полиция провела обыски в офисах ЕК в Брюсселе

    Другие страны
    17:44
    Фото

    Парк "Шуша" в Болгарии будет расположен на территории в 2 гектара

    Инфраструктура
    17:43

    В Казахстане пройдет 51-й Конгресс УЕФА

    Футбол
    17:40

    Оверчук: РФ восстановит ж/д-участки в Армении с выходом на Азербайджан и Турцию

    В регионе
    17:37

    Северная Македония и Азербайджан определили приоритеты цифрового сотрудничества

    ИКТ
    17:32

    Эльхан Полухов: Азербайджан готов делиться опытом проведения международных форумов

    Внешняя политика
    17:25
    Фото

    Азербайджан и Туркменистан расширяют сотрудничество в сфере коневодства

    Внешняя политика
    Лента новостей