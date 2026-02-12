Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Посол Азербайджана в Казахстане Агалаp Атамогланов в ходе встречи с советником президента Казахстана по международным вопросам Ернаром Лазаром обсудил перспективы развития двусторонних отношений.

Как передает казахстанское бюро Report, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе переговоров было отмечено устойчивое развитие азербайджано-казахстанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной повестки и подчеркнули важность координации подходов на международных площадках.

Отдельное внимание было уделено расширению контактов между профильными ведомствами и экспертными сообществами двух стран.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Казахстаном.