Инициатива "Азеригаз" о плате за согласование газовых проектов отклонена

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте отказало Производственному объединению "Азеригаз" осуществлять услуги по проверке и согласованию проектов газоснабжения на платной основе.

Как сообщили Report в Госагентстве, речь шла о взимании платы за проверку, согласование и регистрацию проектов газоснабжения, представляемых заказчиками или подрядчиками, на предмет соответствия требованиям законодательства и техническим условиям.

По итогам проведенного расследования в согласовании данной инициативы было отказано.

В то же время ряд других обращений "Азеригаз" одобрен. В частности, разрешено оказывать на платной основе услуги по переносу газовых линий (включая дверные проходы и подземные и надземные переходы), а также согласованы, при определенных условиях, тарифы на установку промышленных газовых счетчиков, их демонтаж для внеочередной государственной проверки, транспортировку и сопутствующие услуги.

Кроме того, полностью согласована передача основных средств с баланса Газоэксплуатационной службы Нахчывана на баланс "Азеригаз".