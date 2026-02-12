Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инициатива "Азеригаз" о плате за согласование газовых проектов отклонена

    Бизнес
    • 12 февраля, 2026
    • 16:54
    Инициатива Азеригаз о плате за согласование газовых проектов отклонена

    Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте отказало Производственному объединению "Азеригаз" осуществлять услуги по проверке и согласованию проектов газоснабжения на платной основе.

    Как сообщили Report в Госагентстве, речь шла о взимании платы за проверку, согласование и регистрацию проектов газоснабжения, представляемых заказчиками или подрядчиками, на предмет соответствия требованиям законодательства и техническим условиям.

    По итогам проведенного расследования в согласовании данной инициативы было отказано.

    В то же время ряд других обращений "Азеригаз" одобрен. В частности, разрешено оказывать на платной основе услуги по переносу газовых линий (включая дверные проходы и подземные и надземные переходы), а также согласованы, при определенных условиях, тарифы на установку промышленных газовых счетчиков, их демонтаж для внеочередной государственной проверки, транспортировку и сопутствующие услуги.

    Кроме того, полностью согласована передача основных средств с баланса Газоэксплуатационной службы Нахчывана на баланс "Азеригаз".

    ПО "Азеригаз" платные услуги Госагентство по антимонопольному контролю
