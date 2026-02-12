Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Туркменистан расширяют сотрудничество в сфере коневодства

    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 17:25
    Азербайджан и Туркменистан расширяют сотрудничество в сфере коневодства

    В Ашхабаде обсудили расширение сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере коневодства, в том числе по вопросам сохранения и развития пород лошадей "Карабах" и "Ахалтеке", считающихся жемчужинами культурного наследия двух народов.

    Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

    Посол Азербайджана Гисмет Гёзалов провел встречу с ректором Международной академии коневодства Пыгы Байрамдурдыевым.

    В ходе встречи было подчеркнуто, что лошади пород "Карабах" и "Ахалтеке" занимают особое место в историко-культурном наследии Азербайджана и Туркменистана. Отмечено, что эти породы имеют общие древние корни и олицетворяют многовековое наследие. В обеих странах они являются символами национального материального наследия и исторической памяти, отражая уважение к лошади как неотъемлемой части тюркской культуры и традиций.

    Стороны отметили, что в протоколе Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Туркменистана предусмотрено развитие сотрудничества в сфере коневодства, и для практической реализации этих договоренностей существуют широкие возможности. В частности, подчеркнута важность взаимодействия в области конного спорта, традиционных конных игр, обмена опытом между специалистами, а также сохранения генетического фонда пород "Карабах" и "Ахалтеке".

    Azərbaycanla Türkmənistan "Qarabağ" və "Ahaltəkə" atları ilə bağlı əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, Turkmenistan discuss co-op on 'Karabakh,' 'Akhal-Teke' horses
