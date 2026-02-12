Состоялась церемония раскроя круглого ковра, сотканного для Шушинской мечети
Kультурная политика
- 12 февраля, 2026
- 17:02
При организации Фонда Гейдара Алиева, PASHA Holding и PMD Projects, в результате совместного труда творческого коллектива и мастеров-ткачей "Азерхалча" завершен процесс ткачества круглого ковра диаметром 22,17 метра, не имеющего аналогов в мировой истории ковроткачества.
Об этом Report сообщили в "Азерхалча".
Лейла Алиева приняла участие в процессе снятия с ткацкого станка круглого ковра, подготовленного для Шушинской мечети.
Последние новости
17:08
В Южной Корее экс-глава МВД приговорен к 7 годам тюремного заключенияДругие страны
17:08
Минобороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцевАрмия
17:03
Министр: Северная Македония открыта к совместным проектам с Азербайджаном в рамках программ ЕСИКТ
17:02
Фото
Состоялась церемония раскроя круглого ковра, сотканного для Шушинской мечетиKультурная политика
16:54
Инициатива "Азеригаз" о плате за согласование газовых проектов отклоненаБизнес
16:50
Фото
Азербайджан обсудил приоритеты сотрудничества с ExxonMobilЭнергетика
16:41
Азербайджан обсудил с ОАЭ закупку новых электробусов для БакуИнфраструктура
16:38
Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленность - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:25
Фото