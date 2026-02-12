Состоялась церемония раскроя круглого ковра, сотканного для Шушинской мечети

При организации Фонда Гейдара Алиева, PASHA Holding и PMD Projects, в результате совместного труда творческого коллектива и мастеров-ткачей "Азерхалча" завершен процесс ткачества круглого ковра диаметром 22,17 метра, не имеющего аналогов в мировой истории ковроткачества.

Об этом Report сообщили в "Азерхалча".

Лейла Алиева приняла участие в процессе снятия с ткацкого станка круглого ковра, подготовленного для Шушинской мечети.