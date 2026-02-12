В Южной Корее экс-глава МВД приговорен к 7 годам тюремного заключения

Экс-министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ли Сан Мин приговорен к 7 годам тюремного заключения за пособничество в введении бывшим президентом Юн Сок Ёлем военного положения в декабре 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Ли Сан Мин в бытность министром дал указания пожарной службе и полиции перекрыть электричество и водоснабжение в зданиях тех СМИ, которые критиковали действия президента.

Также суд признал экс-министра виновным в даче ложных показаний под присягой, поскольку тот отрицал, что давал такие распоряжения. Во время судебного разбирательства он отрицал свое участие в планировании военного положения и утверждал, что указ бывшего президента нельзя расценивать как объявление о мятеже.

Прокуратура требовала для экс-главы МВД более сурового наказания - 15 лет заключения. Как отмечает агентство, Ли Сан Мин стал вторым членом правительства бывшей администрации, которого осудили по делу о введении военного положения. В январе суд в Южной Корее приговорил бывшего премьер-министра Хан Док Су к 23 годам тюрьмы.

Ранее стало известно, что Минобороны выявило около 180 военнослужащих, помогавших введению военного положения экс-президентом.