Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Южной Корее экс-глава МВД приговорен к 7 годам тюремного заключения

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 17:08
    В Южной Корее экс-глава МВД приговорен к 7 годам тюремного заключения

    Экс-министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ли Сан Мин приговорен к 7 годам тюремного заключения за пособничество в введении бывшим президентом Юн Сок Ёлем военного положения в декабре 2024 года.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

    Ли Сан Мин в бытность министром дал указания пожарной службе и полиции перекрыть электричество и водоснабжение в зданиях тех СМИ, которые критиковали действия президента.

    Также суд признал экс-министра виновным в даче ложных показаний под присягой, поскольку тот отрицал, что давал такие распоряжения. Во время судебного разбирательства он отрицал свое участие в планировании военного положения и утверждал, что указ бывшего президента нельзя расценивать как объявление о мятеже.

    Прокуратура требовала для экс-главы МВД более сурового наказания - 15 лет заключения. Как отмечает агентство, Ли Сан Мин стал вторым членом правительства бывшей администрации, которого осудили по делу о введении военного положения. В январе суд в Южной Корее приговорил бывшего премьер-министра Хан Док Су к 23 годам тюрьмы.

    Ранее стало известно, что Минобороны выявило около 180 военнослужащих, помогавших введению военного положения экс-президентом.

    Южная Корея Юн Сок Ёль Ли Сан Мин тюремное заключение военное положение
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Южной Корее экс-глава МВД приговорен к 7 годам тюремного заключения

    Другие страны
    17:08

    Минобороны Азербайджана обратилось к родственникам новобранцев

    Армия
    17:03

    Министр: Северная Македония открыта к совместным проектам с Азербайджаном в рамках программ ЕС

    ИКТ
    17:02
    Фото

    Состоялась церемония раскроя круглого ковра, сотканного для Шушинской мечети

    Kультурная политика
    16:54

    Инициатива "Азеригаз" о плате за согласование газовых проектов отклонена

    Бизнес
    16:50
    Фото

    Азербайджан обсудил приоритеты сотрудничества с ExxonMobil

    Энергетика
    16:41

    Азербайджан обсудил с ОАЭ закупку новых электробусов для Баку

    Инфраструктура
    16:38

    Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленность - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:25
    Фото

    Баку и Любляна обсудили роль Азербайджана и Словении в регионе и мире

    Внешняя политика
    Лента новостей