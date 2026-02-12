В Южной Корее 180 военных признаны соучастниками попытки ввести военное положение
- 12 февраля, 2026
- 09:39
Минобороны Южной Кореи выявило около 180 военнослужащих, помогавших введению военного положения экс-президентом Юн Сук Ёлем в конце 2024 года.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
Помимо дисциплинарных мер, троим генералам и пятерым полковникам, сыгравшим ключевую роль, предъявлены уголовные обвинения.
Министерство обнародовало эти данные по итогам многомесячного расследования, во время которого была проверена деятельность около 860 офицеров из 24 военных штабов и подразделений, предположительно задействованных в тех событиях.
По результатам расследования Минобороны подтвердило факты предварительного сговора Командования военной разведки с целью захвата госоргана по надзору за выборами. Также было установлено, что Командование военной контрразведки и следственное управление министерства планировали задержание ключевых политиков. Ведомство отметило, что планирует провести дополнительные проверки в отношении командований контрразведки и разведки.
Ранее экс-президент страны был приговорен к пяти годам тюремного заключения по ряду обвинения, включая воспрепятствование попытке следователей задержать его в прошлом году.