В Южной Корее 180 военных признаны соучастниками попытки ввести военное положение

Минобороны Южной Кореи выявило около 180 военнослужащих, помогавших введению военного положения экс-президентом Юн Сук Ёлем в конце 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Помимо дисциплинарных мер, троим генералам и пятерым полковникам, сыгравшим ключевую роль, предъявлены уголовные обвинения.

Министерство обнародовало эти данные по итогам многомесячного расследования, во время которого была проверена деятельность около 860 офицеров из 24 военных штабов и подразделений, предположительно задействованных в тех событиях.

По результатам расследования Минобороны подтвердило факты предварительного сговора Командования военной разведки с целью захвата госоргана по надзору за выборами. Также было установлено, что Командование военной контрразведки и следственное управление министерства планировали задержание ключевых политиков. Ведомство отметило, что планирует провести дополнительные проверки в отношении командований контрразведки и разведки.

Ранее экс-президент страны был приговорен к пяти годам тюремного заключения по ряду обвинения, включая воспрепятствование попытке следователей задержать его в прошлом году.