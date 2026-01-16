Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Экс-президент Южной Кореи получил 5 лет за препятствование своему задержанию

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 10:15
    Экс-президент Южной Кореи получил 5 лет за препятствование своему задержанию

    Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения по ряду обвинения, включая воспрепятствование попытке следователей задержать его в прошлом году.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    Отмечается, что центральный окружной суд Сеула вынес этот приговор в рамках первого судебного решения по обвинениям, связанным с введением экс-президентом военного положения в декабре 2024 года.

    Южная Корея Юн Сок Ёль суд военное положение
    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti 5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Последние новости

    10:15

    Экс-президент Южной Кореи получил 5 лет за препятствование своему задержанию

    Другие страны
    10:14

    Чистая прибыль Azər-Türk Bank снизилась вдвое

    Финансы
    10:09

    Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

    Внутренняя политика
    10:04

    В Товузе обнаружено более 6 кг наркотиков

    Происшествия
    10:04

    В Казахстане перевернулся автобус, есть погибшие

    В регионе
    10:03

    В Гёранбое автомобиль въехал в стадо

    Происшествия
    09:57

    Azeri Light подешевела до $69

    Энергетика
    09:54

    Промышленный банк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    09:53

    В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности КИИ

    Происшествия
    Лента новостей