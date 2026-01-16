Экс-президент Южной Кореи получил 5 лет за препятствование своему задержанию

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения по ряду обвинения, включая воспрепятствование попытке следователей задержать его в прошлом году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что центральный окружной суд Сеула вынес этот приговор в рамках первого судебного решения по обвинениям, связанным с введением экс-президентом военного положения в декабре 2024 года.