Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti 5 il həbs cəzasına məhkum edilib
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 10:22
Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti Yun Sok Yol ötən il müstəntiqlərin onu saxlamaq cəhdinə mane olmaq da daxil olmaqla bir sıra ittihamlara görə 5 il həbs cəzasına məhkum edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Seul Mərkəzi Rayon Məhkəməsi keçmiş prezidentin 2024-ci ilin dekabrında hərbi vəziyyət tətbiq etməsi ilə bağlı ittihamlar əsasında bu hökmü çıxarıb.
