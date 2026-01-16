İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti 5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 10:22
    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti 5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti Yun Sok Yol ötən il müstəntiqlərin onu saxlamaq cəhdinə mane olmaq da daxil olmaqla bir sıra ittihamlara görə 5 il həbs cəzasına məhkum edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Seul Mərkəzi Rayon Məhkəməsi keçmiş prezidentin 2024-ci ilin dekabrında hərbi vəziyyət tətbiq etməsi ilə bağlı ittihamlar əsasında bu hökmü çıxarıb.

    Cənubi Koreya Yun Sok Yol Seul Həbs
    Экс-президент Южной Кореи получил 5 лет за препятствование своему задержанию

    Son xəbərlər

    10:32

    Rameş Singh Arora: Delhidə çox sayda zikh ailəsi qətlə yetirilib, sui-qəsdlər həyata keçirilib

    Digər
    10:24

    SOCAR Azərbaycan qazının Avstriya və Almaniyaya tədarükünə başlayıb

    Energetika
    10:22

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti 5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    10:18

    Bual Moninder Sinqh: Hindistanın dini icmaları daim narahatlıq içində yaşayırlar

    Daxili siyasət
    10:07

    Polis Akademiyası professor-müəllimlərin işə qəbulunu elan edir

    Daxili siyasət
    10:05

    Dini Komitənin sədri Misirdə beynəlxalq konfransda iştirak edəcək

    Din
    10:01

    Abbas Abbasov: Bugünkü konfrans zikhlərin üzləşdiyi qətliamları, vəhşilikləri göstərəcək

    Xarici siyasət
    09:58

    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 43 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    09:58

    Şahbuzun bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti