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    Qaradağda selin dağıtdığı körpünün yerində yenisi inşa edilib

    İnfrastruktur
    • 28 oktyabr, 2026
    • 08:19
    Qaradağda selin dağıtdığı körpünün yerində yenisi inşa edilib

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) tərəfindən intensiv yağıntılar və güclü sel nəticəsində ziyan dəymiş yol infrastrukturunun bərpası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Qaradağ rayonunda daha bir körpünün tikintisi başa çatdırılıb.

    Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, Qaradağ rayonunun Səngəçal–Çeyildağ avtomobil yolunun 13-cü kilometrində güclü sel sularının təsiri nəticəsində dağılmış körpünün əvəzinə yeni, biraşırımlı körpü inşa edilib.

    Layihə çərçivəsində sel nəticəsində sıradan çıxmış körpü qurğusu yenisi ilə əvəz olunaraq yolun həmin hissəsində nəqliyyat infrastrukturunun bərpası təmin edilib.

    Yeni körpünün inşası avtomobil yolunun dayanıqlığının artırılması, nəqliyyat əlaqəsinin etibarlılığının təmin olunması, həmçinin nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və rahat hərəkəti baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Görülən işlər nəticəsində selin yol infrastrukturuna vurduğu ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində daha bir mühüm bərpa layihəsi yekunlaşdırılıb.

    Qeyd edək ki, intensiv yağıntılar və güclü sel nəticəsində respublikanın müxtəlif bölgələrində avtomobil yollarına, körpülərə və digər yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində bərpa-tikinti işləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən həyata keçirilir.

    Qaradağ rayonu Körpü Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA)
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