    Азербайджан обсудил приоритеты сотрудничества с ExxonMobil

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 16:50
    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил в Баку приоритеты сотрудничества компании SOCAR с американской корпорацией ExxonMobil.

    Как передает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "В ходе встречи с Китом Симпсоном, глобальным менеджером по разведке нетрадиционных углеводородов компании Exxon Mobil Corporation (США), мы обсудили приоритеты сотрудничества с SOCAR, а также прогресс в оценке потенциала нетрадиционных ресурсов нефти в Азербайджане", - написал Джаббаров.

    Он добавил, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями о расширении возможностей для низкоуглеродного бизнеса и увеличении внедрения эффективных технологий.

    Министерство экономики в своем пресс-релизе сообщило, что на встрече особо отмечались экономические приоритеты страны, благоприятная деловая и инвестиционная среда, а также растущий интерес иностранных инвесторов к Азербайджану.

    "Выражено удовлетворение долгосрочной деятельностью ExxonMobil в таких проектах, как Азери-Чираг-Гюнешли, основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Также состоялся обмен мнениями о приоритетах сотрудничества с SOCAR в реализации нефтегазового потенциала страны и о проделанной работе по оценке потенциальных нетрадиционных запасов нефти в Азербайджане", - говорится в информации.

    По данным Минэкономики, ExxonMobil - крупная промышленная компания, осуществляющая деятельность в области разведки, разработки и добычи нефти и природного газа, а также производства, торговли и транспортировки нефти, нефтехимической и специализированной продукции. Компания также содействует развитию и инвестированию во внедрение технологий с низким уровнем выбросов в целях укрепления энергетической безопасности и ускорения энергетического перехода.

    Лента новостей