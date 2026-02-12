Джон Хили: Союзники договорились предоставить Украине военную помощь на $35 млрд
- 12 февраля, 2026
- 22:09
Партнеры Украины в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") обязались предоставить стране дополнительную военную помощь на сумму $35 млрд.
Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Отметим, что мероприятие состоялось в штаб-квартире НАТО, где Хили председательствовал вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом.
