Джон Хили: Союзники договорились предоставить Украине военную помощь на $35 млрд

Партнеры Украины в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") обязались предоставить стране дополнительную военную помощь на сумму $35 млрд.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Отметим, что мероприятие состоялось в штаб-квартире НАТО, где Хили председательствовал вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом.