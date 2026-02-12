Джон Хили: Союзники договорились предоставить Украине военную помощь на $35 млрд

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие
    • 12 февраля, 2026
    • 22:09
    Партнеры Украины в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") обязались предоставить стране дополнительную военную помощь на сумму $35 млрд.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

    Отметим, что мероприятие состоялось в штаб-квартире НАТО, где Хили председательствовал вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом.

