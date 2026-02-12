Посол Азербайджана проинформировал кенийских дипломатов о подготовке к WUF13

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев проинформировал местных дипломатов о ходе подготовки к Всемирному форуму городов (WUF13), который пройдет в мае в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице форума в соцсети Х.

С. Гаджиев в своем выступлении поделился обширным опытом Азербайджана в области инклюзивной модели городского развития, о проводимых в стране строительно-восстановительных работах в постконфликтный период и процессе разминирования.

Он особо отметил приоритетные направления нашей страны в рамках WUF13, рассказал о процессе подготовки к мероприятию и роли форума в формировании глобальной повестки в сфере урбанизации. Посол подчеркнул, что участие африканских стран в Саммите лидеров WUF13 будет иметь особое значение для региона.