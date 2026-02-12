Министр: Северная Македония открыта к совместным проектам с Азербайджаном в рамках программ ЕС

Северная Македония не исключает возможность сотрудничества с Азербайджаном в рамках европейских цифровых программ при соблюдении регуляторных требований.

Об этом в интервью Report сказал министр цифровой трансформации Республики Северная Македония Стефан Андоновски.

Министр отметил, что инициатива EU4Digital направлена на поддержку стран Восточного партнерства, включая Азербайджан, и охватывает развитие широкополосного доступа, электронных услуг, кибербезопасности и цифровых навыков.

"Северная Македония, в свою очередь, ассоциирована с программой Digital Europe, ориентированной на развитие передовых цифровых компетенций и инновационных экосистем. Дополнительные возможности открывает Horizon Europe, предусматривающая трансграничное сотрудничество в сфере исследований и инноваций", - отметил С. Андоновски.

На практическом уровне, по словам министра, взаимодействие может начаться с совместных мероприятий и поиска партнеров среди государственных структур, университетов и предпринимателей.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.