Министр: Северная Македония открыта к совместным проектам с Азербайджаном в рамках программ ЕС
- 12 февраля, 2026
- 17:03
Северная Македония не исключает возможность сотрудничества с Азербайджаном в рамках европейских цифровых программ при соблюдении регуляторных требований.
Об этом в интервью Report сказал министр цифровой трансформации Республики Северная Македония Стефан Андоновски.
Министр отметил, что инициатива EU4Digital направлена на поддержку стран Восточного партнерства, включая Азербайджан, и охватывает развитие широкополосного доступа, электронных услуг, кибербезопасности и цифровых навыков.
"Северная Македония, в свою очередь, ассоциирована с программой Digital Europe, ориентированной на развитие передовых цифровых компетенций и инновационных экосистем. Дополнительные возможности открывает Horizon Europe, предусматривающая трансграничное сотрудничество в сфере исследований и инноваций", - отметил С. Андоновски.
На практическом уровне, по словам министра, взаимодействие может начаться с совместных мероприятий и поиска партнеров среди государственных структур, университетов и предпринимателей.
