İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    • 23 dekabr, 2025
    • 18:09
    ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının rektoru vəzifəsini icra edən Eldar Qocayev ilə Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOICA) Azərbaycan Ofisinin rəhbəri Huang Sulim arasında görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, görüş zamanı tərəflər təhsil sahəsində, xüsusilə ali təhsilin rəqəmsallaşdırılması və insan resurslarının inkişafı istiqamətində mümkün əməkdaşlıq imkanları üzrə geniş fikir mübadiləsi aparıblar.

    Müzakirələr əsasən təhsil keyfiyyətinin artırılması, professor-müəllim heyətinin peşəkar inkişafı, akademik mübadilə və istehsalat təcrübəsi imkanlarının genişləndirilməsi məsələlərini əhatə edib. Bununla yanaşı, KOICA xətti ilə regional və beynəlxalq pilot layihələrin reallaşdırılması, xüsusilə Qafqaz regionunda dənizçilik təhsili və insan resurslarının inkişafına yönəlmiş təşəbbüslər müzakirə olunub.

    Görüşdə rəqəmsal və texnoloji inkişaf məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Elektron təhsil imkanlarının genişləndirilməsi, rəqəmsal bacarıqlar və İKT üzrə təlimlərin təşkili, rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin tətbiqi, habelə tədris laboratoriyalarının, simulyatorların və texniki infrastrukturun modernləşdirilməsi istiqamətində KOICA ilə əməkdaşlıq perspektivləri vurğulanıb.

    Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb və növbəti mərhələdə konkret fəaliyyət mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Koreya

    Son xəbərlər

    18:13

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    18:09

    ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:01

    "Qarabağ"ın legioneri: "Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm"

    Futbol
    17:40

    Azərbaycanda asbestin istifadəsi qadağan ediləcək

    Milli Məclis
    17:39

    UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunub

    Xarici siyasət
    17:37

    Dövlət rəmzləri və təltifləri özündə saxlayan obyektlərə sənaye nümunəsi kimi hüquqi mühafizə verilməyəcək

    Milli Məclis
    17:36

    İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcək

    Futbol
    17:35

    Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:35
    Foto

    Ağdam şəhərində "Hilton Garden Inn Agdam" hoteli istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti