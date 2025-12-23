Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb
Digər ölkələr
- 23 dekabr, 2025
- 15:12
ABŞ digər ölkələrin nüvə tərk-silahı üçün şərait yaratmalıdır.
"Report"un "İnterfaks"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) nümayəndəsi Lin Tszyan bildirib.
"ABŞ böyük nüvə arsenalına malik ölkə olaraq nüvə tərk-silahında xüsusi məsuliyyət nümayiş etdirməlidir. Eyni zamanda, nüvə silahına sahib olan digər ölkələrin tərk-silah prosesinə qoşulması üçün şərait yaratmalıdır", - XİN nümayəndəsi qeyd edib.
L.Tszyan həmçinin qeyd edib ki, Çinin son zamanlarda 100-dən çox qitələrarası ballistik raketi yerləşdirməsi barədə Vaşinqtonun iddiaları qlobal sabitliyi sarsıdır və bu davranış ABŞ nüvə qüvvələrinin modernləşdirilməsi üçün bir bəhanədir.
Son xəbərlər
15:53
BMTM və XİN-in birgə təşkilatçılığı ilə media təlimi keçirilibXarici siyasət
15:52
Ceyhun Bayramov Yunanıstanın yeni səfirini qəbul edibXarici siyasət
15:50
İlham Əliyev: "Böyük Qayıdış" bu gün dünya miqyasında ən uğurla icra edilən qayıdış proqramıdırDaxili siyasət
15:49
Azərbaycan konteyner yüklənməsinin dinamikasına görə ikinci olub - HESABATİnfrastruktur
15:48
Foto
Azərbaycan və ABŞ enerji əməkdaşlığının yeni mərhələdə inkişafını müzakirə edibEnergetika
15:47
İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:41
Azərbaycandan BƏƏ-yə süd, yumurta, bal, balıq və ət məhsulları ixrac oluna bilərSağlamlıq
15:40
Suriya XİN rəhbəri və müdafiə naziri danışıqlar üçün Moskvaya yollanıblarDigər ölkələr
15:38