    Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 15:12
    Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb

    ABŞ digər ölkələrin nüvə tərk-silahı üçün şərait yaratmalıdır.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) nümayəndəsi Lin Tszyan bildirib.

    "ABŞ böyük nüvə arsenalına malik ölkə olaraq nüvə tərk-silahında xüsusi məsuliyyət nümayiş etdirməlidir. Eyni zamanda, nüvə silahına sahib olan digər ölkələrin tərk-silah prosesinə qoşulması üçün şərait yaratmalıdır", - XİN nümayəndəsi qeyd edib.

    L.Tszyan həmçinin qeyd edib ki, Çinin son zamanlarda 100-dən çox qitələrarası ballistik raketi yerləşdirməsi barədə Vaşinqtonun iddiaları qlobal sabitliyi sarsıdır və bu davranış ABŞ nüvə qüvvələrinin modernləşdirilməsi üçün bir bəhanədir.

    ABŞ nüvə tərk-silahı Çin nüvə arsenalı
    В МИД Китая призвали США стать примером в вопросе ядерного разоружения

