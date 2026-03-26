Lüksemburqda Novruz bayramı qeyd olunub
- 26 mart, 2026
- 00:44
Lüksemburq-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyası "LuxAz" tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığı və Lüksemburq Böyük Hersoqluğundakı səfirliyinin dəstəyi ilə Lüksemburqda Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirilib.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, tədbiri "LuxAz" assosiasiyasının sədri Seymur Əhmədov açaraq Novruz bayramının mədəni və mənəvi əhəmiyyətindən danışıb. O, həmçinin gələcək planlarını da bölüşüb. Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə Lüksemburqda Azərbaycan Evinin açılması planlaşdırılır. Bu mərkəz Hersoqluğun Azərbaycan icmasının üzvləri üçün ana dili, musiqi, təsviri incəsənət və proqramlaşdırma sahələrini əhatə edən müxtəlif kurslar və fəaliyyətlər təklif edəcək. O qeyd edib ki, layihə icma birliyi üçün mühüm mədəni və sosial platformaya çevriləcək.
Daha sonra səfirliyin birinci katibi Emin Rüstəmov çıxış edərək, tədbir iştirakçılarını bayram münasibətilə təbrik edərək Novruzun birlik və həmrəylik rəmzi olduğunu qeyd edib.
O, xüsusilə Novruzov tonqallarının hazırda Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən 2023-cü ildən sonra ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edən ölkənin azad edilmiş ərazilərində yandırılmasının sevindirici hal olduğunu söyləyib.
Diplomat həmçinin xaricdə yaşayan soydaşlarımızın fəaliyyətinə toxunaraq, son illərdə Lüksemburqdakı Azərbaycan icmasının fəaliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını vurğulayıb. Tədbir bədii hissə ilə davam edib.