    Lüksemburqda Novruz bayramı qeyd olunub

    • 26 mart, 2026
    • 00:44
    Lüksemburqda Novruz bayramı qeyd olunub

    Lüksemburq-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyası "LuxAz" tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığı və Lüksemburq Böyük Hersoqluğundakı səfirliyinin dəstəyi ilə Lüksemburqda Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirilib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, tədbiri "LuxAz" assosiasiyasının sədri Seymur Əhmədov açaraq Novruz bayramının mədəni və mənəvi əhəmiyyətindən danışıb. O, həmçinin gələcək planlarını da bölüşüb. Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə Lüksemburqda Azərbaycan Evinin açılması planlaşdırılır. Bu mərkəz Hersoqluğun Azərbaycan icmasının üzvləri üçün ana dili, musiqi, təsviri incəsənət və proqramlaşdırma sahələrini əhatə edən müxtəlif kurslar və fəaliyyətlər təklif edəcək. O qeyd edib ki, layihə icma birliyi üçün mühüm mədəni və sosial platformaya çevriləcək.

    Daha sonra səfirliyin birinci katibi Emin Rüstəmov çıxış edərək, tədbir iştirakçılarını bayram münasibətilə təbrik edərək Novruzun birlik və həmrəylik rəmzi olduğunu qeyd edib.

    O, xüsusilə Novruzov tonqallarının hazırda Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən 2023-cü ildən sonra ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edən ölkənin azad edilmiş ərazilərində yandırılmasının sevindirici hal olduğunu söyləyib.

    Diplomat həmçinin xaricdə yaşayan soydaşlarımızın fəaliyyətinə toxunaraq, son illərdə Lüksemburqdakı Azərbaycan icmasının fəaliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını vurğulayıb. Tədbir bədii hissə ilə davam edib.

    Новруз в Люксембурге: Азербайджанская диаспора отметила праздник весны

    Son xəbərlər

    01:22

    ABŞ Donbas müqabilində Kiyevə təhlükəsizlik zəmanəti təklif edib

    Digər ölkələr
    01:10

    "CNN": İran Xarq adasında müdafiəsini gücləndirir

    Digər ölkələr
    00:44
    Foto

    Lüksemburqda Novruz bayramı qeyd olunub

    Diaspor
    00:12
    Video

    İsmayıllıda 6 otaqlı ev yanıb

    Hadisə
    23:51

    Abbas Əraqçi: Tehran Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar aparmır

    Region
    23:40

    Qalibaf: İranın rəqibləri adalarımızdan birini işğal etməyə hazırlaşır

    Region
    23:20

    Türkiyə XİN rəhbəri: Bölgəmizdəki sülh və sabitlik üçün məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük

    Region
    23:12

    Türkiyənin keçmiş vitse-prezidenti: İndiki şəraitdə "Orta Dəhliz"in əhəmiyyəti daha da artmaqdadır

    İnfrastruktur
    23:04

    CNN: ABŞ-İran danışıqları bu həftəsonu Vensin iştirakı ilə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti