Новруз в Люксембурге: Азербайджанская диаспора отметила праздник весны

Представили многочисленной азербайджанской общины в Люксембурге отметили праздник весны - Новруз традиционным застольем, песнями и танцами и костром.

Как сообщает европейское бюро Report, празднование было организовано Люксембургско-азербайджанской ассоциацией дружбы LuxAz при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге.

Мероприятие со вступительным словом открыл председатель ассоциации LuxAz Сеймур Ахмедов, который рассказал о культурном и духовном значении праздника Новруз. Он также поделился планами на будущее.

Так, по его словам, в ближайшем будущем планируется открытие Азербайджанского дома в Люксембурге. В этом центре будут организованы различные курсы и кружки для членов азербайджанской общины герцогства: по родному языку, музыке, изобразительному искусству и программированию. Проект станет важной культурной и социальной платформой для сплочения общины, отметил он.

Помимо этого, было объявлено о запуске нового официального веб-сайта LuxAz, благодаря которому деятельность организации будет представляться более системно.

Затем слово взял первый секретарь посольства Эмин Рустамов. Поздравив собравшихся с праздником, он отметил, что Новруз является символом единства и солидарности. По его словам, особенно радостно, что сейчас новрузовские костры зажигаются во всех регионах Азербайджана, в том числе на всех освобожденных территориях страны, после 2023 года полностью восстановившей свою территориальную целостность и суверенитет.

Дипломат также коснулся деятельности соотечественников, проживающих за рубежом, и подчеркнул, что активность азербайджанской общины в Люксембурге за последние годы значительно возросла. Особую роль в подобной динамике, по его словам, сыграла целенаправленная активность Люксембургско-азербайджанской ассоциации.

Мероприятие продолжилось красочной программой с выступлениями национальных танцевальных коллективов и живой азербайджанской музыкой в исполнении профессиональных музыкантов. В соответствии с традициями Новруза участники собрались вокруг праздничного костра, взявшись за руки, закружились в хороводе "Яллы".