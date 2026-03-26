    "CNN": İran Xarq adasında müdafiəsini gücləndirir

    • 26 mart, 2026
    • 01:10
    CNN: İran Xarq adasında müdafiəsini gücləndirir

    İran ABŞ-ın mümkün quru hücumundan qorunmaq üçün Xarq adasında müdafiəsini gücləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CNN" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, son həftələrdə İran, ABŞ-nin ada üzərində nəzarəti ələ keçirmək üçün mümkün əməliyyatına hazırlıq məqsədilə Xarq adasına piyada və tank əleyhinə minalar da daxil olmaqla, tələlər qurur və əlavə hərbi personal, hava hücumundan müdafiə vasitələri və yer-hava raket sistemləri yerləşdirir.

    Vurğulanıb ki, Vaşinqton administrasiyası, İranın xam neft ixracının təxminən 90%-nin keçdiyi iqtisadi həyat xətti olan Fars körfəzinin şimal-şərqindəki bir adanı ələ keçirməyi, iranlılara Hörmüz boğazından gəmiçilik fəaliyyətlərini bərpa etmək üçün təzyiq göstərmək üçün bir vasitə kimi nəzərdən keçirib.

    Lakin, ekspertlər deyirlər ki, bu addım adanın güclü müdafiəsi səbəbindən yüksək itki riskləri daşıyır.

    ABŞ ordusu artıq 13 martda Xarq adasına zərbələr endirib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə, dəniz mina saxlama obyektləri, raket saxlama bunkerləri və çoxsaylı digər hərbi obyektlər də daxil olmaqla 90 hədəf vurulub.

    СМИ: Иран укрепляет безопасность острова Харк для защиты от наземной атаки США

