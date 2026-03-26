СМИ: Иран укрепляет безопасность острова Харк для защиты от наземной атаки США

Иран наращивает оборону острова Харк для защиты от возможной наземной атаки США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"В последние недели Иран устанавливает ловушки, включая противопехотные и противотанковые мины, перебрасывает дополнительный военный персонал и средства противовоздушной обороны и зенитно-ракетные комплексы класса "земля-воздух" на остров Харк в рамках подготовки к возможной операции США по установлению контроля над островом", - говорится в заявлении.

Вашингтонская администрация рассматривала возможность захвата острова в северо-восточной части Персидского залива, который является экономической артерией Ирана, через которую проходит около 90% экспорта сырой нефти страны, в качестве рычага давления на иранцев для возобновления судоходства через Ормузский пролив, отмечает CNN. Однако, по утверждению экспертов, этот шаг сопряжен с высокими рисками потерь из-за высокоуровневой защиты острова.

Американские военные уже нанесли удары по Харку 13 марта. По утверждению Центрального командования США, было поражено 90 целей, включая "хранилища морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов".

"Одним из возможных способов оказания давления на иранцев является рассмотрение морской блокады Харка, делающей невозможным экспорт нефти. Это можно было бы осуществить без фактической высадки войск на берег", - сказал отставной адмирал Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что противники Ирана при поддержке одной из стран региона готовятся к оккупации одного из островов исламской республики.