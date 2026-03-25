    Галибаф: Противники Ирана готовятся к оккупации одного из наших островов

    В регионе
    • 25 марта, 2026
    • 23:12
    Противники Ирана при поддержке одной из стран региона готовятся к оккупации одного из островов исламской республики.

    Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.

    "Все передвижения противника находятся под полным наблюдением наших Вооруженных сил. Если они выйдут за рамки дозволенного, вся жизненно важная инфраструктура этой региональной страны без каких-либо ограничений станет объектом беспощадных ударов", - пригрозил он.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта. Иранские власти отвергли данное предложение, выдвинув свои условия.

    Мохаммад-Багер Галибаф Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Qalibaf: İranın rəqibləri adalarımızdan birini işğal etməyə hazırlaşır
