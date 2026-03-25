Qalibaf: İranın rəqibləri adalarımızdan birini işğal etməyə hazırlaşır
Region
- 25 mart, 2026
- 23:40
Rəqiblərimiz region ölkələrindən birinin dəstəyi ilə İranın adalarından birini işğal etməyə hazırlaşırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibaf ""də yazıb.
"Düşmənin bütün hərəkətləri silahlı qüvvələrimizin tam nəzarəti altındadır. Əgər onlar icazə verilən hədləri aşarlarsa, bu regional ölkədəki bütün həyati əhəmiyyətli infrastruktur heç bir məhdudiyyət olmadan amansız hücumlara məruz qalacaq", - deyə o, hədələyib.
