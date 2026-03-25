    Иран отверг план США по прекращению войны, выдвинув свои условия

    Иран, отвергнув предложение США, направленное на прекращение продолжающейся войны, заявил, что завершение конфликта возможно лишь в сроки и на условиях, определенных самим Тегераном.

    Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью Press TV в среду заявил высокопоставленный политический и представитель сферы безопасности.

    Чиновник, знакомый с деталями предложения, подчеркнул, что Иран не позволит президенту США Дональду Трампу диктовать сроки окончания войны:

    "Иран завершит войну тогда, когда сочтет это необходимым и когда будут выполнены его условия".

    По его словам, хотя Вашингтон и пытался вести переговоры по различным дипломатическим каналам, Тегеран не доверяет этим шагам. Так, в ходе двух предыдущих раундов переговоров, состоявшихся весной и зимой 2025 года, США не продемонстрировали никакого намерения к конструктивному диалогу и впоследствии прибегли к военной агрессии против Ирана.

    Поэтому Тегеран расценил последнее предложение, переданное через дружественного регионального посредника, как попытку усилить напряженность и дал отрицательный ответ.

    Одновременно неназванный официальный представитель раскрыл пять конкретных условий, при которых Иран согласится прекратить военные действия: полное прекращение "агрессии и убийств" со стороны США и Израиля; создание конкретных механизмов, гарантирующих, что война больше не будет навязана Ирану; обеспечение и четкое определение компенсации ущерба и военных потерь; прекращение войны на всех фронтах региона и в отношении всех групп сопротивления; международное признание и гарантии суверенного права Ирана осуществлять контроль над Ормузским проливом.

    "Иран сообщил посредникам, что прекращение огня возможно только при принятии всех условий. До тех пор никаких переговоров не будет", - подчеркнул источник, добавив, что оборонительные действия Ирана будут продолжаться до полного выполнения всех обозначенных требований.

    "Война закончится не тогда, когда Трамп сочтет ее завершенной, а тогда, когда это решит Иран", - добавил он.

    Отметим, что из 15 пунктов плана, представленного США иранским властям для урегулирования ближневосточного конфликта, уже известны 14. В первом пункте плана, в частности, говорится, что Иран должен полностью ликвидировать свой ядерный потенциал.

    В то же время официальный Тегеран должен будет отказаться от производства ядерного оружия, прекратить деятельность по обогащению урана, а запасы обогащенного урана передать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, должны быть закрыты объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо, а МАГАТЭ должно получить полные полномочия на проведение инспекций.

    Иран также должен отказаться от поддержки таких организаций, как "Хезболлах", ХАМАС и хуситы, а также прекратить их финансирование и поддержку. Наиболее важным условием является сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе. Что касается ракетной программы, то деятельность Ирана в этой сфере должна ограничена, а сами ракеты использоваться исключительно в оборонительных целях.

    Взамен Ирану предлагаются следующие преимущества: отмена международных санкций, поддержка со стороны США гражданской ядерной программы, а также отмена механизма, позволяющего автоматически возобновлять санкции.

    ABŞ-nin 15 maddəlik planından imtina edən İran 5 şərt irəli sürüb
