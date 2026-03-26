    Vuçiç Azərbaycanla qazla bağlı əldə edilən razılığın Serbiya üçün vacib olduğunu bildirib

    Vuçiç Azərbaycanla qazla bağlı əldə edilən razılığın Serbiya üçün vacib olduğunu bildirib

    Biz Azərbaycanla təbii qazın gündəlik miqdarını 1,3 milyon kubmetrdən 2 milyon kubmetrə qədər artırmaq barədə razılığa gəlmişik ki, bu da bizim üçün çox vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç "Serbiya Radio Televiziyası"nda danışıb.

    Onun sözlərinə görə, Serbiya qaz idxalını müxtəlif alternativ üsullarından əldə etmək üçün çox iş görməlidir:

    "Biz müxtəlif alternativ variantlar yaratmaq üçün çalışmalıyıq. Çünki bir çoxları kimi siyasi ayrı-seçkiliyə məruz qalırıq, əksinə vəziyyət daha da mürəkkəbləşərsə və pisləşərsə, bütün variantlardan istifadə edə bilməyəcəyimiz üçün".

    Serbiya Prezidenti yaxın günlərdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə, xüsusilə, 31 martda vaxtı başa çatan qaz müqaviləsinin müddətini uzatmağı müzakirə edəcək.

    "Ümid edirəm ki, yaxın günlərdə Prezident Putinlə telefonla danışacağam və inanıram ki, qaz məsələsinə yaxşı bir həll yolu tapacağıq", - Serbiya lideri bildirib.

    Serbiya - Azərbaycan təbii qazın nəqli Rusiya
    Вучич заявил, что достигнутая с Азербайджаном договорённость по газу имеет важное значение для Сербии

    Son xəbərlər

    03:13

    Vuçiç Azərbaycanla qazla bağlı əldə edilən razılığın Serbiya üçün vacib olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    02:31

    İran Livansız atəşkəsə razı olmayacaq

    Region
    02:00

    İsrail Livanın cənubunda bufer zonası yaradır

    Digər ölkələr
    01:22

    ABŞ Donbas müqabilində Kiyevə təhlükəsizlik zəmanəti təklif edib

    Digər ölkələr
    01:10

    "CNN": İran Xarq adasında müdafiəsini gücləndirir

    Digər ölkələr
    00:44
    Foto

    Lüksemburqda Novruz bayramı qeyd olunub

    Diaspor
    00:12
    Video

    İsmayıllıda 6 otaqlı ev yanıb

    Hadisə
    23:51

    Abbas Əraqçi: Tehran Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar aparmır

    Region
    23:40

    Qalibaf: İranın rəqibləri adalarımızdan birini işğal etməyə hazırlaşır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti