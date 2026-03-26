    Вучич рассчитывает на новый газовый контракт с Россией

    Президент Сербии Александар Вучич в ближайшие дни намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по вопросу продления газового контракта.

    Как сообщает Report, об этом Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

    По его словам, Белград рассчитывает на успешный исход переговоров с Москвой по поставкам газа.

    "Надеюсь, что в ближайшие дни смогу поговорить по телефону с президентом Путиным, и верю, что мы найдем хорошее решение газового вопроса. Однако нам также необходимо работать над созданием альтернативных вариантов поставок", - сказал сербский лидер.

    Вучич также отметил, что Сербия уже достигла договоренности с Азербайджаном об увеличении объемов поставок газа с 1,3 млн до 2 млн кубометров.

    При этом он выразил уверенность, что проблем в переговорах с российской стороной не возникнет.

    Напомним, действующий контракт на поставки российского газа в Сербию истекает 31 марта.

    Постваки газа Александар Вучич Владимир Путин Договоренность с Азербайджаном
    Ты - Король

