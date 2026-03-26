Вучич рассчитывает на новый газовый контракт с Россией

Президент Сербии Александар Вучич в ближайшие дни намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по вопросу продления газового контракта.

Как сообщает Report, об этом Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, Белград рассчитывает на успешный исход переговоров с Москвой по поставкам газа.

"Надеюсь, что в ближайшие дни смогу поговорить по телефону с президентом Путиным, и верю, что мы найдем хорошее решение газового вопроса. Однако нам также необходимо работать над созданием альтернативных вариантов поставок", - сказал сербский лидер.

Вучич также отметил, что Сербия уже достигла договоренности с Азербайджаном об увеличении объемов поставок газа с 1,3 млн до 2 млн кубометров.

При этом он выразил уверенность, что проблем в переговорах с российской стороной не возникнет.

Напомним, действующий контракт на поставки российского газа в Сербию истекает 31 марта.