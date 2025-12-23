Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В МИД Китая призвали США стать примером в вопросе ядерного разоружения

    • 23 декабря, 2025
    • 14:32
    В МИД Китая призвали США стать примером в вопросе ядерного разоружения

    США должны создать условия для ядерного разоружения других стран.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    "США, располагая значительным ядерным арсеналом, должны демонстрировать особую ответственность в ядерном разоружении и создавать условия для других стран с ядерным оружием для того, чтобы они присоединялись к процессу разоружения", - цитирует Интерфакс слова представителя МИД.

    Цзянь также отметил, что утверждения США о недавнем развертывании Китаем более 100 межконтинентальных баллистических ракет подрывают глобальную стабильность и являются оправданием для модернизации американских ядерных сил.

    Ранее СМИ опубликовали черновой доклад Пентагона, в котором сказано, что Китай, вероятно развернул свыше 100 твердотопливных МБР DF-31 близ границы с Монголией.

