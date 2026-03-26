İsmayıllıda 6 otaqlı ev yanıb
Hadisə
- 26 mart, 2026
- 00:12
İsmayıllı rayonu ərazisində güclü yanğın baş verib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Cülyan kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Bayramov Vüsal Vəli oğluna məxsus 6 otaqlı yaşayış evində yanğın baş verib.
Hadisə yerinə cəlb olunan İsmayıllı rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin əməkdaşlarının operativ müdaxiləsi nəticəsində yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.
Yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılaraq tam söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
