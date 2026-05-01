Assiata Makaci: Postkolonial miras Qərbi Afrikaya təsir göstərir
- 01 may, 2026
- 12:23
Postkolonial irs Qərbi Afrikada kimlik, təhsil və iqtisadiyyata təsir göstərməyə davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "TripinAfrica" (Kot-d'İvuar) şirkətinin institusional tərəfdaşlıqlar üzrə baş müşaviri Assiata Makaci Bakıda "Postkolonial dövrdə gənclərin rolunun gücləndirilməsi" mövzusunda forumda bildirib.
O qeyd edib ki, postkolonial kontekst çox vaxt sırf tarixi kateqoriya kimi nəzərdən keçirilir, lakin kolonializmin nəticələri Qərbi Afrika ölkələri üçün hələ də aktual reallıq olaraq qalır.
Spiker regionda mədəni kimlik və təhsil sahəsində çağırışların davam etdiyini vurğulayaraq, bir çox ölkələrdə dil və təhsil sisteminin müstəmləkə mirasının təsiri altında formalaşdığını qeyd edib.
"Yerli dillərin və tarixin tədrisinin gücləndirilməsi cəmiyyətin mədəni əsaslarının bərpasının mühüm elementidir", - o deyib.
Kot-d'İvuar nümayəndəsi ayrıca gənclərin siyasi iştirakı ilə bağlı problemini qeyd edərək vurğulayıb ki, demoqrafik üstünlüyünə baxmayaraq, gənc nəsil hələ də qərar qəbuletmə institutlarında zəif təmsil olunur.
İqtisadiyyata gəlincə, o, kakao sektorunu nümunə gətirərək qeyd edib ki, Kot-d'İvuar dünya istehsalının böyük hissəsini təmin edir, lakin fermerlər son məhsul dəyərinin yalnız cüzi hissəsini alırlar.
Sonda Makaci təhsildə islahatların, idarəetmədə gənclərin iştirakının genişləndirilməsinin və resurs istehsalçısı olan ölkələrlə qlobal bazarlar arasında daha ədalətli iqtisadi münasibətlərin formalaşdırılmasının zəruriliyini vurğulayıb.