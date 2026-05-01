Ассиата Макаджи: Постколониальное наследие влияет на Западную Африку

Колониальное наследие продолжает влиять на идентичность, образование и экономику в Западной Африке.

Как передает Report, об этом заявила главный советник по институциональным партнерствам в компании TripinAfrica (Кот-д'Ивуар) Аиссата Макаджи на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

Она отметила, что последствия колониализма по-прежнему остаются актуальной реальностью для стран Западной Африки.

Спикер подчеркнула, что в регионе сохраняются вызовы в сфере культурной идентичности и образования, отметив, что языковая и образовательная система во многих странах формировалась под влиянием колониального наследия.

"Укрепление преподавания местных языков и истории является важным элементом восстановления культурных основ общества", - сказала она.

Представитель Кот-д'Ивуара отдельно отметила проблему политического участия молодежи, подчеркнув, что, несмотря на ее демографическое преобладание, молодое поколение по-прежнему слабо представлено в институтах принятия решений.

Говоря об экономике, она привела в пример сектор какао, отметив, что Кот-д'Ивуар обеспечивает значительную долю мирового производства, однако фермеры получают лишь незначительную часть конечной стоимости продукции.

В завершение она подчеркнула необходимость реформ в образовании, расширения участия молодежи в управлении и формирования более справедливых экономических отношений между странами-производителями ресурсов и глобальными рынками.