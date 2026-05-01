    Ассиата Макаджи: Постколониальное наследие влияет на Западную Африку

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 12:17
    Ассиата Макаджи: Постколониальное наследие влияет на Западную Африку

    Колониальное наследие продолжает влиять на идентичность, образование и экономику в Западной Африке.

    Как передает Report, об этом заявила главный советник по институциональным партнерствам в компании TripinAfrica (Кот-д'Ивуар) Аиссата Макаджи на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    Она отметила, что последствия колониализма по-прежнему остаются актуальной реальностью для стран Западной Африки.

    Спикер подчеркнула, что в регионе сохраняются вызовы в сфере культурной идентичности и образования, отметив, что языковая и образовательная система во многих странах формировалась под влиянием колониального наследия.

    "Укрепление преподавания местных языков и истории является важным элементом восстановления культурных основ общества", - сказала она.

    Представитель Кот-д'Ивуара отдельно отметила проблему политического участия молодежи, подчеркнув, что, несмотря на ее демографическое преобладание, молодое поколение по-прежнему слабо представлено в институтах принятия решений.

    Говоря об экономике, она привела в пример сектор какао, отметив, что Кот-д'Ивуар обеспечивает значительную долю мирового производства, однако фермеры получают лишь незначительную часть конечной стоимости продукции.

    В завершение она подчеркнула необходимость реформ в образовании, расширения участия молодежи в управлении и формирования более справедливых экономических отношений между странами-производителями ресурсов и глобальными рынками.

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей