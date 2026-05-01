    İSB I rübdə 139 min manatdan çox kompensasiya ödəyib

    Maliyyə
    • 01 may, 2026
    • 12:30
    Bu ilin yanvar-mart aylarında İcbari Sığorta Bürosuna (İSB) kompensasiya ödənişləri ilə bağlı 73 müraciət daxil olub.

    "Report" bu barədə İSB-yə istinadən xəbər verir.

    Bu müraciətlər əsasında müxtəlif dərəcəli xəsarətlərə görə 66 750 manat, əmək qabiliyyətini tam və ya qismən itirməsinə (əlillik) səbəb olmuş xəsarətlərə görə 3 000 manat və ölüm ilə nəticələnmiş hadisələr üzrə 69 583 manat olmaqla, ümumilikdə 139 333 manat kompensasiya ödənişləri həyata keçirilib.

    Kompensasiya ödənişi avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığorta müqaviləsi mövcud olmayan şəxs (sığortasız) tərəfindən və naməlum və ya oğurlanmış avtonəqliyyat vasitəsilə üçüncü şəxsin sağlamlığına zərər vurulduqda, habelə sığortaçı müvafiq icbari sığorta müqavilələri üzrə sağlamlığa və (və ya) əmlaka dəyən zərərlə bağlı öhdəliklərini ödəmə qabiliyyətinin olmamasına görə yerinə yetirə bilmədikdə (iflas etmiş sığorta şirkəti) həyata keçirilir.

    13:38

    "Böyük Dəbilqə": Nizami İmranov bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq

    Fərdi
    13:37

    Komitə sədri: "Səyyar gömrük auditi aparılması halı kifayət qədər azalacaq"

    Biznes
    13:35

    Azərbaycan ABŞ ilə kibertəhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:33

    MM hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:32

    Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib

    Xarici siyasət
    13:30

    Kaçka: Ukrayna Aİ-yə daxil olmaq üzrə danışıqları 18 aya başa çatdırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    13:30

    Şahin Bağırov: "Məcəllədəki dəyişikliklər iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"

    Biznes
    13:27

    Azər Həşimov: "Qarabağ" üzərində qələbə "Neftçi" üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı"

    Futbol
    13:22

    MM DGK-nın səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini I oxunuşda qəbul edib

    Biznes
