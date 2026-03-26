В Исмаиллы сгорел шестикомнатный жилой дом
Происшествия
- 26 марта, 2026
- 00:53
На территории Исмаиллинского района сгорел шестикомнатный жилой дом
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, пожар произошел в селе Джульян.
Согласно информации, возгорание вспыхнуло в шестикомнатном доме, принадлежащем жителю села Вусалу Вели оглу Байрамову 1979 года рождения.
На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны Исмаиллинского района. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось защитить от огня расположенные поблизости строения.
Пожар в короткие сроки был локализован и полностью потушен.
По факту ведется расследование.
