İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Mikayıl Cabbarov: "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir"

    Biznes
    • 23 dekabr, 2025
    • 15:06
    Mikayıl Cabbarov: Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir
    Mikayıl Cabbarov

    Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Məlumata görə, bu istiqamətdə qəbul edilmiş 2026–2029-cu illəri əhatə edən Strategiya çərçivəsində rəqəmsal texnologiyaların iqtisadiyyatın bütün sahələrində tətbiqi, müasir bilik və bacarıqların gücləndirilməsi, innovativ sahibkarlığın təşviqi ilə rəqəmsal iqtisadiyyat ekosisteminin formalaşdırılması üçün tədbirlər görüləcək.

    Nazir qeyd edib ki, strategiyanın icrası ölkəmizin iqtisadi potensialının reallaşmasına və rəqabətqabiliyyətinin artmasına təkan verəcək.

    Mikayıl Cabbarov rəqəmsal iqtisadiyyat

    Son xəbərlər

    15:12

    Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    15:12

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olub

    Din
    15:06

    Mikayıl Cabbarov: "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir"

    Biznes
    15:02

    Naxçıvanda 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcək

    Sosial müdafiə
    15:00

    Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    14:56

    Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıb

    Xarici siyasət
    14:55

    "Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək

    Region
    14:54

    İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub

    Elm və təhsil
    14:53

    Gələn il İslamabadda "Pakistan Asan Xidmət" mərkəzinin açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti