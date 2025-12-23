Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Министр: Развитие цифровой экономики - одна из главных целей социально-экономической политики

    • 23 декабря, 2025
    • 15:44
    Развитие цифровой экономики является одной из главных целей социально-экономической политики Азербайджана, проводимой под руководством главы государства.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Х.

    Отмечается, что в рамках Стратегии на 2026-2029 годы будут приняты меры по внедрению цифровых технологий во всех сферах экономики, укреплению современных знаний и навыков, а также формированию экосистемы цифровой экономики путем содействия инновационному предпринимательству.

    Министр отметил, что данная стратегия даст импульс реализации экономического потенциала страны и повысит ее конкурентоспособность.

    Лента новостей