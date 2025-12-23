В Сумгайыте столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие
Происшествия
- 23 декабря, 2025
- 17:12
В Сумгайыте произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, на проспекте Азербайджан грузовик марки Ford столкнулся с легковым автомобилем марки BMW.
В результате ДТП есть пострадавшие. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту ведется расследование.
