    В Сумгайыте столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 23 декабря, 2025
    • 17:12
    В Сумгайыте столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

    В Сумгайыте произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, на проспекте Азербайджан грузовик марки Ford столкнулся с легковым автомобилем марки BMW.

    В результате ДТП есть пострадавшие. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Сумгайыт
    Видео
    Sumqayıtda minik və yük maşınları toqquşub, xəsarət alanlar var

