В Сумгайыте столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, на проспекте Азербайджан грузовик марки Ford столкнулся с легковым автомобилем марки BMW.

В результате ДТП есть пострадавшие. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.