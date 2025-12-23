Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В селе Баллыджа открылось предприятие по производству офисной мебели и аксессуаров для мебели

    23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в селе Баллыджа Ходжалинского района предприятия по производству офисной мебели и аксессуаров для мебели ООО Accurate Az.

    Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров и учредитель ООО Accurate Az Илькин Абушов проинформировали главу государства о деятельности предприятия.

    Было сообщено, что предприятие оснащено передовыми технологиями и оборудованием из Турции, Швейцарии, Германии, Италии, Китая и Японии. Ежегодно здесь будет производиться 240 тысяч единиц офисной мебели 20 видов и 4 миллиона единиц аксессуаров для мебели. 60 процентов продукции будет экспортироваться, а 40 процентов – поставляться на внутренний рынок. Все этапы производства офисной мебели – от получения сырья до готовой продукции – будут осуществляться на предприятии. Общая стоимость проекта составляет 20 миллионов манатов, для его реализации Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики предоставил льготный кредит в размере 7 миллионов манатов. Предприятие также воспользовалось льготами и стимулами, предоставляемыми предпринимателям на освобожденных от оккупации территориях.

    Запуск предприятия будет способствовать формированию мебельного производства в Карабахе, расширению местного производства и увеличению экспортного потенциала, а также повышению уровня занятости населения на освобожденных от оккупации территориях. В настоящее время здесь создано 80 постоянных рабочих мест, а на следующих этапах планируется создать 450 постоянных рабочих мест.

    Отметим, что стимулирование устойчивого расселения, частных инициатив, привлечение инвестиций и формирование благоприятной бизнес-среды на освобожденных от оккупации территориях определены в качестве одной из главных стратегических целей государства. В этой связи юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях, с 1 января 2023 года освобождены от налогов на прибыль, доходы, имущество, землю и упрощенного налога сроком на 10 лет. Кроме того, с 1 января 2023 года на освобожденных от оккупации территориях от НДС и таможенных пошлин сроком на 10 лет освобожден импорт техники, технологического оборудования и устройств, сырья и материалов, ввозимых резидентами по сферам их экономической деятельности. Все эти меры обеспечивают развитие предпринимательства, промышленности и экономики, а также повышение занятости населения.

