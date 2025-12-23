Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 14:57
    Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан с переселившимися сюда жителями

    23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан города Ханкенди с переселившимися сюда жителями.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb
    President Ilham Aliyev meets with residents relocated to Karkijahan settlement

