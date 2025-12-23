Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан с переселившимися сюда жителями
Внутренняя политика
- 23 декабря, 2025
- 14:57
23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан города Ханкенди с переселившимися сюда жителями.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
