İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb
Daxili siyasət
- 23 dekabr, 2025
- 14:43
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
15:12
Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıbDigər ölkələr
15:12
Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olubDin
15:06
Mikayıl Cabbarov: "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir"Biznes
15:02
Naxçıvanda 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcəkSosial müdafiə
15:00
Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olubElm və təhsil
14:56
Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıbXarici siyasət
14:55
"Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcəkRegion
14:54
İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyubElm və təhsil
14:53