    İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:43
    İlham Əliyev Kərkicahan qəsəbəsində sakinlərlə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 23-də Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsində buraya köçən sakinlərlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан с переселившимися сюда жителями
    President Ilham Aliyev meets with residents relocated to Karkijahan settlement

