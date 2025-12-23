Haber Global подготовил видеоматериал о II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Бизнес
    • 23 декабря, 2025
    • 17:24
    Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал о проходящем в Баку II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

    Как сообщает Report, в репортаже отмечается, что мероприятие собрало высокопоставленных представителей обоих государств.

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выступил с важными сообщениями на форуме, направленном на развитие инвестиционного сотрудничества между двумя странами и продвижение совместных проектов.

    Йылмаз также подчеркнул растущую роль Среднего коридора, целью которого является возрождение исторического Шелкового пути: "С началом российско-украинского конфликта привлекательность и возможности использования Среднего коридора возросли. В этом смысле наши отношения с Азербайджаном, являющимся одной из важнейших составляющих Среднего коридора, приобретают еще более стратегическое значение. Открытие Зангезурского коридора поднимет конкурентоспособность Среднего коридора на еще более высокий уровень".

    Министр торговли Турции Омер Болат в своем выступлении сообщил, что товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос с 2016 года с $2,6 млрд до $8 млрд.

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отметил, что Азербайджан инвестировал в экономику Турции более $20 млрд, а Турция инвестировала в Азербайджан $18 млрд.

    Практическим результатом форума стало подписание двух значимых контрактов между представителями бизнес-сообществ Азербайджана и Турции, говорится в репортаже.

