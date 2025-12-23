Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    АПБА пресекло деятельность незаконной птицебойни в Хырдалане

    Здоровье
    • 23 декабря, 2025
    • 17:11
    АПБА пресекло деятельность незаконной птицебойни в Хырдалане

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило и приостановило деятельность нелегальной птицебойни в Хырдалане, где в антисанитарных условиях производилась опасная для здоровья продукция.

    Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки инспекторы обнаружили производство, на котором было забито около 2 000 голов птицы без сопроводительных ветеринарных документов и без соблюдения санитарных норм.

    Проверка выявила вопиющие нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На предприятии полностью отсутствовали вентиляционные системы, из-за чего конденсат и дождевая вода с потолка свободно попадали на готовую продукцию. Технологический процесс убоя не соответствовал никаким стандартам - ощипывание птицы и удаление субпродуктов производились в одном и том же месте, а готовые тушки складировались прямо на полу без какой-либо упаковки.

    Также были выявлены случаи окрашивания птиц красками неизвестного происхождения для создания видимости "деревенских кур". По словам владельца, вся продукция поставлялась на рынки Хырдалана и близлежащих районов.

    По результатам проверки в отношении предпринимателя возбуждено административное дело. Забой птицы и реализация куриной продукции с данного предприятия запрещены. Вся обнаруженная продукция изъята и помещена на специальное хранение. Взятые образцы направлены на лабораторные исследования.

    Деятельность предприятия приостановлена, ведется расследование.

