Naxçıvanda 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcək
Sosial müdafiə
- 23 dekabr, 2025
- 15:02
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcək.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin "Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında" 22 dekabr 2025-ci il tarixli Sərəncamı muxtar respublika üzrə hazırda ünvanlı sosial yardımla təmin olunan təqribən 2900 ailəni (12 840 ailə üzvü) əhatə edəcək.
Birdəfəlik maddi yardım ünvanlı sosial yardım alan ailələrin hesablarına köçürüləcək.
