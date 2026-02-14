Vanuatu sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub
- 14 fevral, 2026
- 08:45
Sakit Okeanda Vanuatu Respublikasına məxsus olan Espiritu-Santo adasının qərb sahilində 6,5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Geologiya Xidməti xəbər yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri Port-Olri şəhərindən 59 kilometr qərbdə, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.
