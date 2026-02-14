İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Vanuatu sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 08:45
    Vanuatu sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Sakit Okeanda Vanuatu Respublikasına məxsus olan Espiritu-Santo adasının qərb sahilində 6,5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Geologiya Xidməti xəbər yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri Port-Olri şəhərindən 59 kilometr qərbdə, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

    Vanuatu sakit okean zəlzələ
    У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5

