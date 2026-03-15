Muttalip Yerlikaya: Türkiyə və Azərbaycan arasında həmişə şirin rəqabət olub
- 15 mart, 2026
- 17:36
Türkiyə və Azərbaycan idmançıları arasında hər zaman şirin rəqabət olub.
Bunu "Report"un Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatına ezam olunmuş əməkdaşına açıqlamasında Türkiyənin yunan-Roma güləşi üzrə millisinin baş məşqçisi Muttalip Yerlikaya bildirib.
O, yarışda hər iki ölkənin güləşçilərinin çıxışı barədə fikirlərini bölüşüb:
"Azərbaycanla hər zaman şirin bir rəqabətimiz olub. Nə qədər qarşılaşsaq da, hər zaman "iki dövlət, bir millət" prinsipi ilə bir-birimizi dəstəkləyirik. Onlar qalib gələndə biz sevinirik, uduzanda üzülürük. Yarışın əvvəlində Azərbaycan üçün də işlər bir az çətin getmişdi, amma sonradan toparlandılar. Biz isə bunu edə bilmədik. Ümid edirəm ki, gələcək turnirlərdə, xüsusən də böyüklərin Avropa çempionatında kürsünün ilk iki pilləsini Azərbaycan və Türkiyə bölüşər".
Mütəxəssis növbəti yarışlarda millinin heyətində dəyişikliklər edəcəyini də vurğulayıb:
"Burada çox yaxşı görüşlər keçirə bilmədik, məğlubiyyətlərimiz çox oldu. Yalnız Azat Sarıyer yarımfinala çıxmışdı, Danimarka təmsilçisinə uduzdu. Halbuki ondan finala yüksəlməsini gözləyirdik. Çox zəif nəticə göstərdi. Hazırlığımız pis deyildi, lakin yarışın əvvəlindən işlər qaydasında getməyəndə komanda şəklində toparlanmaq çətin olur. Heyətdə müəyyən dəyişikliklər edərək dünya çempionatında daha yaxşı nəticə göstərəcəyik. Keçən il Azərbaycan komandası birinci, biz isə ikinci olmuşduq. İnşallah hər iki ölkə üçün xeyirlisi olar".