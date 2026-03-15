    • 15 mart, 2026
    • 17:52
    Sırski: Zaporojye ən qaynar nöqtəyə çevrilib

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynada hücum əməliyyatlarının ən yüksək intensivliyi Zaporojye istiqamətində - Qulyaypole rayonunda qeydə alınır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırski özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    "Növbəti günümü səfərdə keçirdim, Zaporojye istiqamətində, Stepnoqorsk, Primorsk, Şerbakov, Qulyaypole, Zelyonı, Varvarovka rayonlarında döyüş əməliyyatları aparan hissələrdə işlədim", - Sırski yazıb.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya qoşunları bu istiqaməti əsas hədəf sayır və ora xeyli miqdarda qüvvə cəmləşdirir.

    "Qulyaypole rayonunda hücum əməliyyatlarının intensivliyi digərləri ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir". - paylaşımda qeyd olunur.

    Xatırladaq ki, martın 14-də Sırski hazırda aktiv döyüş əməliyyatlarının davam etdiyi "Cənub" əməliyyat zonasına səfər edib. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın Müdafiə Qüvvələri cənub istiqamətində müəyyən hədləri qoruyub saxlayır, tədricən irəliləyir və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi uğrunda döyüşlər aparır.

    Həmçinin daha əvvəl bildirilib ki, Rusiya qoşunları son həftələrdə cəbhənin ayrı-ayrı sahələrində hücum əməliyyatlarını aktivləşdiriblər. Zaporojye istiqamətində hücumlar artıb, burada həmlələrin intensivliyi bəzi yerlərdə cəbhənin ən gərgin sahələrindən birinin - Pokrovsk rayonunun göstəricilərini üstələyib.

    Aleksandr Sırski Zaporojye Qulyaypole Pokrovsk Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Сырский: Самый горячий участок фронта наблюдается на Запорожском направлении

