    Azərbaycan I rübdə Gürcüstana 800 milyon kubmetr qaz ixrac edib

    Energetika
    • 14 aprel, 2026
    • 12:35
    Azərbaycan I rübdə Gürcüstana 800 milyon kubmetr qaz ixrac edib

    2026-cı ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandan Gürcüstana 800 milyon kubmetr qaz ixrac edilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə bu ölkənin Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,1 milyon kubmetr və ya 14 % çoxdur.

    2026-cı ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda təbii qaz istehsalı 12,6 milyard kubmetr təşkil edib ki, bu da 2025-ci ilin eyni dövrünə bərabərdir. Bunun 6,5 milyard kubmetri ixrac edilib. Bu, 2025-ci ilin birinci rübü ilə müqayisədə 8,3 % çoxdur.

    Qaz ixracı Azərbaycan Gürcüstan
