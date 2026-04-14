Азербайджан экспортировал в Грузию 800 млн кубометров газа в I полугодии
Энергетика
- 14 апреля, 2026
- 12:59
Азербайджан в первом полугодии экспортировал в Грузию 800 млн кубометров газа.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики этой страны, это на 0,1 млн кубометров (на 14%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-марте 2026 года добыча природного газа в Азербайджане составила 12,6 млрд кубометров, что соответствует показателю аналогичного периода 2025 года. На долю экспорта пришлось 6,5 млрд кубометров, что на 8,3% больше, чем в первом квартале 2025 года.
