Азербайджан экспортировал в Грузию 800 млн кубометров газа в I полугодии

Азербайджан в первом полугодии экспортировал в Грузию 800 млн кубометров газа.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики этой страны, это на 0,1 млн кубометров (на 14%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте 2026 года добыча природного газа в Азербайджане составила 12,6 млрд кубометров, что соответствует показателю аналогичного периода 2025 года. На долю экспорта пришлось 6,5 млрд кубометров, что на 8,3% больше, чем в первом квартале 2025 года.